Letta: "Pd, M5s e Leu saranno insieme alle prossime elezioni politiche"

«Io sono convinto che saremo insieme alle prossime elezioni politiche, lavoreremo in questi mesi per arrivare a quello». lo ha detto il segretario nazionale del Pd, Enrico Letta, intervenendo all’assemblea di Articolo Uno, a proposito del dialogo fra Pd, M5s e Leu e della costruzione di un campo progressista. «Siamo persone che si stimano fra di loro, questa è una marcia in più incredibile. Noi dobbiamo fare una promessa a noi stessi: lavoriamo per annaffiare questa capacità di stare insieme», aggiunge Letta.

«Abbiamo alle spalle un cammino comune con il Pd e Leu fatto di franco e continuo scambio e di arricchimento reciproco che non parte dall’arrogante posizione di chi vuole affermare solo il proprio punto di vista. Una collaborazione salda. Questa esperienza non può essere accantonata: dobbiamo continuare a lavorare insieme e dobbiamo darci un orizzonte», ha fatto eco Giuseppe Conte.

L'ex premier dice agli alleati che «in questa fase politica siamo consapevoli che l’uscita dall’emergenza ha ancora una prospettiva economica e sociale che è tutta da affrontare. Dobbiamo declinare la transizione ecologica e orientare il sistema produttivo sulla sostenibilità. Dobbiamo alimentare la fiducia, l’identità, l’ecologia integrale.

Infine, Conte ha reso un «pubblico omaggio allo spirito di leale collaborazione e senso di responsabilità dimostrati da Leu. Da presidente del Consiglio ho testato la vostra attitudine alla collaborazione e la vostra concretezza operativa. Nè Speranza nè De Petris nè Fornaro si sono mai risparmiati».

