Berlusconi ricoverato, da Forza Italia tranquillizzano: "Sta meglio, dimissioni vicine"

Silvio Berlusconi, al quinto giorno di ricovero per un’infezione post Covid, potrebbe essere dimesso anche oggi dal San Raffaele di Milano. E’ questo l’auspicio di medici e familiari, stando a quanto riferito da fonti di Forza Italia. In ogni modo, anche se non dovessero verificarsi in giornata, «si va verso le dimissioni», si precisa confermando quanto detto già ieri.

Il presidente di Forza Italia si trova nella stanza allestita al sesto piano della struttura privata milanese e sarà dimesso «in questi giorni», rassicura, Licia Ronzulli, sua collaboratrice e vice capogruppo al Senato.

Il Cavaliere è in ospedale da martedì ed è al secondo ricovero in poco tempo, dopo quello, lungo 24 giorni, dal 6 aprile al primo maggio scorsi. Sofferente per gli strascichi del Covid-19 che lo ha colpito in autunno, l’ex presidente del Consiglio, 84 anni, ha «una infiammazione acuta per cui si è reso necessario il ricovero», spiega Ronzulli. «Ha ancora un po' di febbre ma è in via di guarigione».

Voci di un peggioramento delle sue condizioni hanno spinto la senatrice di FI a intervenire nella chat dei giornalisti che seguono Forza Italia. «Non è tempo di coccodrilli», ha tagliato corto. «Per quello c'è ancora tanto tanto tempo», ha aggiunto Ronzulli dopo una visita al San Raffaele.

