Draghi: "Prenotate le vacanze in Italia, da metà maggio un pass verde nazionale"

«Il mondo vuole viaggiare in Italia. L’Italia è pronta a dare il benvenuto al mondo. Bisogna procedere e prenotare le vacanze in Italia». Lo dice il premier Mario Draghi, al termine dell’incontro tra i ministri del turismo del G20. «Dobbiamo fornire delle regole chiare e semplici per fare in modo che i turisti possano tornare in Italia e viaggiare in sicurezza», ha spiegato il presidente del Consiglio.

«Dalla metà di giugno i turisti che sono stati vaccinati potranno circolare liberamente in Europa, «il green passa sarà pienamente operativo». Nell’attesa che diventi operativo il green pass europeo «il governo italiano ha introdotto un pass verde nazionale, che entrerà in vigore a partire dalla seconda metà di maggio».

«Grazie al pass - osserva - saranno in grado di spostarsi da un Paese all’altro senza quarantena, a patto che possano dimostrare di essere guariti dal Covid, vaccinati o negativi a un tampone».

«L'economia dopo la pandemia sarà diversa ma non ho dubbi che il turismo si riprenderà e sarà più forte di prima, anche migliore. Nel frattempo continuiamo a fornire supporto economico concreto al settore e con il Pnrr lavoriamo per il futuro», ha spiegato.

Per il premier il turismo dovrà essere «più sostenibile e inclusivo. Lavoriamo per il futuro, per proteggere l’ambiente e includere le attività locali», ha aggiunto.

