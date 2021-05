Concertone, Codacons: "Nel 2011 testo 'omofobo' di Fedez". Le frasi sotto accusa

Il Codacons interviene sulle polemiche di ieri al Concertone del Primo maggio tra Rai e Fedez e fa sapere di aver scovato una canzone pubblicata dal rapper nel 2011 e il cui contenuto "appare chiaramente omofobo ed offensivo verso i gay, e che sembra dimostrare il doppio salto carpiato compiuto dal rapper, passato in poco tempo da testi omofobi a difensore del ddl Zan".

Il brano è 'Tutto il contrario' - dice il Codacons - e nel testo è riportato "Mi interessa che Tiziano Ferro abbia fatto outing Ora so che ha mangiato più wurstel che crauti Si era presentato in modo strano con Cristicchi 'Ciao sono Tiziano, non è che me lo ficchi?' E non è vero che il potere è in mano ai ricchi".

