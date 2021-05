Recovery, l'Italia consegna il piano alla Commissione Ue: richiesti 191 miliardi

La Commissione europea ha ricevuto i piani ufficiali di Ripresa e resilienza da Italia, Belgio, Austria e Slovenia. Questi piani «definiscono le riforme e i progetti di investimento pubblico che ciascuno Stato membro intende attuare con il sostegno del Recovery and Resilience Facility», ricorda la Commissione sul suo sito, spiegando che si tratta dello «chiave al centro di NextGenerationEU, il piano dell’Ue per uscire più forti dalla pandemia Covid.

Fornirà fino a 672,5 miliardi di euro per sostenere investimenti e riforme (per un totale di 312,5 miliardi di euro in sovvenzioni e 360 miliardi in prestiti)». Inoltre, il Recovery and Resilience Facility «svolgerà un ruolo cruciale nell’aiutare l’Europa a uscire in modo rapido dalla crisi e garantire le transizioni verdi e digitali». La presentazione di questi piani, sottolinea ancora la Ue, «segue un intenso dialogo tra la Commissione e le autorità nazionali di questi Stati membri negli ultimi mesi».

Nel piano presentato, spiega la Commissione, «l'Italia ha richiesto un totale di 191,5 miliardi di euro di sostegno nell’ambito del Rrf, di cui 68,9 miliardi di euro in sovvenzioni e 122,6 miliardi di euro in prestiti». E ancora: «Il piano italiano è strutturato intorno a sei aree: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per la mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; coesione e inclusione; Salute. I progetti del piano coprono l’intera durata dell’RRF fino al 2026. Il piano propone progetti in tutte e sette le aree faro europee».

«Abbiamo ricevuto il piano nazionale di ripresa e resilienza dell’Italia». Lo scrive su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, e spiega: «Comprende riforme e investimenti per la transizione digitale e verde, innovazione, competitività, cultura, istruzione, coesione e salute».

