Coprifuoco dalle 22, Sileri: "Improbabile che duri tutta l'estate"

Il coprifuoco è improbabile che duri tutta l'estate: è quanto ha detto, in sintesi, questa mattina il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri. «Era già evidente che si sarebbe rivalutata la situazione in base all’andamento dei dati, è poco auspicabile che ci possa essere un coprifuoco che duri per tutta l’estate, non vedo perchè dovrebbe essere così considerando la progressione delle vaccinazioni», ha detto intervenendo a «L'Italia s'è desta» su Radio Cusano campus.

Poi Sileri ha aggiunto: «Se poi arrivasse una variante che elude tutti i vaccini che abbiamo a disposizione non possiamo saperlo, ma questa è un’ipotesi molto improbabile».

Ora «bisogna essere cauti come è stato il governo con le riaperture, credo che questo sia il giusto compromesso tra prudenza e coraggio. Tra 15 giorni si valuteranno i numeri e si valuterà come procedere», ha osservato Sileri.

