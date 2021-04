Parte la corsa per attuare il Recovery: ecco le 11 leggi da approvare in 8 mesi

Parte la corsa per attuare il Recovery. E si tratta di un vero e proprio tour de force. Consegnare il piano a Bruxelles entro il 30 aprile è infatti solo il punto di partenza per governo e Parlamento che in 8 mesi, da maggio a fine anno, dovranno produrre 11 provvedimenti legislativi, tra decreti, riforme e deleghe.

Tutti i ministeri, in sostanza, dovranno lavorare a ritmi serratissimi per consentire la concreta realizzazione delle centinaia di progetti del Recovery Plan.

A MAGGIO 3 DECRETI, SEMPLIFICAZIONI, GOVERNANCE E P.A

Il primo appuntamento in agenda è quello con il decreto semplificazioni, che il governo si è impegnato con Bruxelles ad adottare entro la prima settimana di maggio.

Insieme al decreto sulla governance e a quello che introdurrà le procedure straordinarie per il reclutamento nella pubblica amministrazione - in calendario sempre entro maggio - questi provvedimenti prepareranno la cornice entro cui andranno 'messi a terra' gli investimenti. Nel decreto semplificazioni ci sarà l'accelerazione della VIA - la valutazione di impatto ambientale con apposita commissione statale - per tutti i cantieri che ricadono nel perimetro del piano (compresi, quindi, quelli finanziati con il fondo complementare), la proroga al 2023 delle norme sugli appalti e contro la 'fuga dalla firma' che scadono a fine anno, la revisione delle norme tecniche per l'accesso al Superbonus. Arriveranno anche le norme che distribuiscono le responsabilità dell'attuazione del Recovery, e probabilmente anche quelle per snellire le procedure contabili per i fondi agli enti locali.

RIFORMA GIUSTIZIA TRA GIUGNO E SETTEMBRE

Tra giugno e settembre il ministero della Giustizia e il Parlamento saranno intanto impegnati sulla riforme del processo civile e penale - le deleghe vanno adottate entro il 30 settembre - e con la riforma del Csm che, si legge, andrà calendarizzata in Aula alla Camera entro giugno 2021.

A GIUGNO COMMISSIONE PER INCENTIVI IMPRESE

Sempre entro fine giugno andrà anche insediata una commissione interministeriale ad hoc che si dovrà occupare della revisione degli incentivi alle imprese, con focus su quelli per il Mezzogiorno.

L'obiettivo è presentare un disegno di legge entro il 30 settembre. Entro giugno, peraltro, dovrebbe essere chiuso l'esame dei decreti attuativi per l'assegno unico per i figli, per mantenere l'impegno di attivare il nuovo strumento universale di sostegno alle famiglie dal 1 luglio.

LUGLIO DI FUOCO TRA CONCORRENZA E FISCO

Entro metà luglio poi, mentre le Camere saranno impegnate a chiudere la conversione dei tre decreti con le regole di attuazione del Piano (e forse ancora anche il decreto Sostegni bis che potrebbe essere varato in settimana), il governo si è impegnato a presentare la legge annuale sulla concorrenza, che toccherà temi sensibili come porti e Tlc. Ed entro il 31 di luglio dovrà presentare - materia ancor più delicata - il disegno di legge delega per la riforma del fisco, sulla base del lavoro parlamentare che le commissioni Finanze dovrebbero concludere entro giugno, sempre che si riesca a trovare una sintesi all'interno della larghissima maggioranza.

A FINE ANNO LE DELEGHE SU AMBIENTE E APPALTI

Dopo l'estate, una volta presentate le deleghe sulle riforme dei processi e la legge sugli incentivi alle imprese, mentre sarà in corso la sessione di bilancio autunnale, l'esecutivo dovrà in parallelo elaborare altre due leggi delega: uno per la revisione organica del codice degli appalti e la razionalizzazione dei controlli, con l'esplicita mission di rivedere norme che rischiano di alimentare "la corruzione nell'eccesso e nella complicazione delle leggi". Con questa delega andranno riviste anche le norme "sull'inconferibilità e l'incompatibilità di incarichi" nella P.a. I decreti attuativi andranno messi a punto entro 9 mesi.

Accanto al codice appalti si dovrà mettere mano anche alle norme in materia ambientale, con una ulteriore delega e decreti attuativi da adottare in 6 mesi.

