La Lega lancia la campagna "No al coprifuoco", Salvini: "Battaglia dentro il governo"

«Noi, donne e uomini liberi d’Italia, chiediamo la cancellazione dell’insensato coprifuoco e la riapertura di tutte le attività nelle zone (gialle o bianche) in cui il virus sia sotto controllo». E’ la richiesta della campagna, lanciata dalla Lega, per togliere il coprifuoco e ottenere maggiori riaperture nelle zone in cui situazione sanitaria sia sotto controllo.

Ad annunciarla sui social è stato il leader leghista, Matteo Salvini poco dopo la mezzanotte di ieri. Come riferisce il partito, da allora ci sono state migliaia di adesioni sul sito legaonline.it/nocoprifuoco.

«Speriamo inizi il conto alla rovescia per tornare a vivere», dice Matteo Salvini in un passaggio del suo intervento video su Facebook. «Le battaglie si vincono dentro il governo e non scappando, cercando di limitare la prepotenza di chi vede solo rosso o chiusure», aggiunge.

