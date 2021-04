Laura Boldrini lascia l'ospedale: "Giorni difficili che hanno lasciato segni nel corpo e nella mente"

"Esco dall’ospedale Rizzoli di Bologna trasformata rispetto alla donna che vi è entrata due settimane fa. Indubbiamente sono stati i giorni più difficili della mia vita, che hanno lasciato segni indelebili nel corpo e nella mente. La malattia che si impone e mette tutto il resto in secondo piano, la malattia che tira fuori le fragilità nascoste sotto corazze sapientemente costruite nel corso di una vita. Non si è mai pronti, specialmente quando ad abbattersi è uno tsunami inaspettato". Lo scrive Laura Boldrini sul suo profilo Fb allegando una foto che la ritrae con le stampelle insieme ad alcuni medici e infermieri dell’ospedale Rizzoli.

Ed è a loro che la deputata rivolge un pensiero di "profonda gratitudine". "A chi mi ha operata, a chi mi ha curata e assistita in questi giorni. Con competenza e umanità. Volti che, sia pur nascosti sotto la mascherina, rimarranno per sempre impressi nei miei ricordi" scrive.

"Ora torno a Roma, ma non ancora nella mia abitazione, per poter affrontare questa nuova e faticosa fase, questo percorso ad ostacoli che ho davanti e che voglio superare per ritornare alla normalità, all’impegno politico e sociale di sempre. Sapendo che nulla sarà più come prima" conclude Boldrini.

L’Istituto ortopedico Rizzoli condivide su Facebook lo scatto e il post pubblicato da Laura Boldrini e la ringrazia per le parole dedicate all’equipe di chirurgia vertebrale diretta da Alessandro Gasbarrini. "Cerchiamo di dare il meglio per ogni paziente - scrive il Rizzoli - e ci fa piacere leggere i vostri apprezzamenti dopo una visita o un ricovero, segno che siamo riusciti a fare il nostro dovere". "Oggi ci fa piacere leggere le parole di Laura Boldrini", "Grazie Laura". ANSA

© Riproduzione riservata