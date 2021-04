Isole Covid free, Musumeci: "Motivo sanitario prima che economico. Nord poco solidale"

È ancora polemica sulle isole Covid free. "Quando alcune regioni del Nord hanno protestato chiedendo l’attivazione degli impianti sciistici, il Sud non ha fatto alcuna recriminazione - ha detto il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, partecipando a Tagadà su La 7 -. Abbiamo condiviso uno spirito comunitario prima che territoriale".

"Al di là dell’aspetto turistico, abbiamo 15 isole e in alcune ci sono 500 abitanti. Che facciamo, mandiamo la squadra di medici e infermieri ogni volta per scaglioni di età per vaccinare un pò di persone per volta?", ha aggiunto Musumeci, spiegando comunque che per la Sicilia "mi attengo al protocollo nazionale", "se parliamo delle isole minori concordiamo una sola fase con una campagna che può durare al massimo tre giorni e mettiamo in sicurezza la popolazione. Un motivo sanitario al di là della competizione sul turismo".

