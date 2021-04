AstraZeneca, Sileri: "L'Italia va avanti ma Ema chiarisca su eventuali limiti d'età"

"Non fermeremo AstraZeneca come ha fatto l’Olanda. Bisogna andare avanti con la vaccinazione": lo ha ribadito il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri in un’intervista a La Stampa in cui ha ricordato che i casi di trombosi registrati in Italia hanno "numeri esigui rispetto alle dosi inoculate". "Peraltro va accertata la reale correlazione causa-effetto", ha aggiunto, "prendiamo decisioni politiche sulla base di evidenze scientifiche".

Sileri non ha escluso tuttavia un intervento a livello europeo sulle fasce d’età per la somministrazione del vaccino anglo-svedese: "L'Ema credo dovrà pronunciarsi nuovamente peer introdurre un limite di età", ha osservato, "non per bloccare o sospendere la somministrazione. Individuata la fascia d’età con un rischio maggiore di trombosi, si mette un limite per la somministrazione o un’avvertenza che preveda un monitoraggio di chi viene vaccinato".

