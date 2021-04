Igor Gelarda nominato componente della segreteria politica della Lega Sicilia

Igor Gelarda, è stato nominato componente della Segreteria politica regionale della Lega Sicilia, guidata dal Segretario regionale, il deputato Nino Minardo. Lo rende noto lo stesso Minardo in una nota sui dipartimenti regionali di cui Gelarda è coordinatore regionale.

"Ringrazio Nino Minardo per la fiducia accordatami e per l'energia che sta ponendo in essere per rilanciare la Sicilia come cuore d'Europa e del Mediterraneo. Sono lieto della straordinaria opportunità che mi viene data di portare le istanze dei siciliani all'interno del massimo organo politico della Lega Sicilia. Condividerò questo ruolo con tutti coloro che sono intenzionati a dare un contributo di idee utili a migliorare la nostra terra, sul solco delle idee e dei programmi di Matteo Salvini”.

Quarantesette anni, ispettore di polizia, laurea in lettere e con un dottorato di ricerca in storia della Sicilia antica, è capogruppo della Lega a Palazzo delle aquile da tre anni, ed è stato riconfermato, poche settimane fa, come responsabile dei dipartimenti regionali.

© Riproduzione riservata