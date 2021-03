Marevivo, lettera aperta del presidente a Draghi: "Serve una cabina di regia per il mare"

"L’Italia - si legge nella lettera -, con i suoi 8000 kilometri di coste, 32 aree marine protette, 9 arcipelaghi, 27 isole minori, oltre 500 tra porti e approdi e un’economia legata al mare che contribuisce per il 3% al Pil del Paese, senza contare al benessere fisico e mentale per chi frequenta o vive in quei luoghi, non possiede un ministero che gestisca questo immenso patrimonio".

Marevivo sottolinea che "dalla dismissione del dicastero della Marina Mercantile i temi legati al mare (es. pesca, trasporti, difesa, turismo, conservazione del patrimonio naturale) sono stati divisi tra sette ministeri e non esiste più una politica forte ed integrata".

Da qui la necessità di una salvaguardia del mare che non sia solo episodica. "Vedi l’attacco ai Faraglioni di Capri smantellati dai pescatori di frodo di datteri di mare - si legge ancora nella lettera -. L’arresto dei colpevoli, grazie alla costanza e alla professionalità della Guardia di Finanza, ha fatto notizia per qualche giorno ma poi, come già successo in passato, tutto è già stato dimenticato.