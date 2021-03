Lucia Azzolina accusa il prof assunto nello staff del sottosegretario Sasso: "È un cyberbullo"

Pasquale Vespa «non l’ho mai conosciuto, né mai ci siamo scambiati messaggi. Ma sui social per anni ha condotto una guerra contro di me con post sessisti e minacce, da cui poi scaturivano commenti volgari e di cattivo gusto. I peggiori istinti umani». Poi c'è stato un suo video «davvero brutto. Ha contribuito a far sì che fossi messa sotto scorta». Lo dice Lucia Azzolina in un’intervista a 'Il fatto Quotidiano', parlando dell’uomo che l’ex ministro ha denunciato e che ora è entrato a far parte dello staff del sottosegretario leghista al ministero dell’Istruzione, Rossano Sasso.

Vespa è un sindacalista, rappresentante degli insegnanti precari: «Io ho sempre creduto nei concorsi, lui in altri procedimenti di assunzione - spiega Lucia Azzolina - riteneva che fare un concorso fosse un’umiliazione. Ha pubblicato su di me 4-5 post al giorno, per mesi, molti li ha cancellati ma ho salvato tutto».

Tutta quell'aggressività «non può appartenere a un docente. A scuola insegniamo il rispetto, l’educazione, la gentilezza e che le parole hanno un valore. Mentre lui sui social è un cyber-bullo». È anche un rappresentante delle istanze dei lavoratori, «per questo il suo comportamento è ancora più grave. Una cosa è la critica politica, altro l'aggressività verbale e il sessismo». L’istigazione all’odio e alla mancanza di rispetto «sono innegabili». Ci sarà il processo e «io credo nella giustizia».

Il sottosegretario Sasso ha difeso la sua scelta: «Dalla Lega di Salvini non mi aspetto nulla di diverso» commenta. Azzolina non pensa che il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi sapesse, «mi aspetto però che ora intervenga e prenda le distanze. Ne va dell’immagine del ministero e del corpo docente».

Fra i temi dell’intervista anche la riapertura delle scuole dopo Pasqua fino alla prima media. «Sembra di essere tornati al Conte 2. Da settembre a febbraio, 5 milioni di studenti fino alla prima classe della secondaria di primo grado sono sempre andati a scuola anche in zona rossa - sottolinea - lo stop di queste settimane mi è dispiaciuto, credo sia stato poco utile e le decisioni di queste ore lo suggeriscono».

