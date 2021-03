Trasporti, tour in Sicilia della viceministra Bellanova: tappe a Palermo, Agrigento, Trapani e Marsala

La viceministra alle infrastrutture, Teresa Bellanova, effettuerà un tour per la Sicilia per affrontare le problematiche dei trasporti in SIcilia, a comunicare da quello marittimo. Due giorni in Sicilia, venerdì e sabato, durante i quali sarà accompagnata dal presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone.

Domani mattina alle 8,30 sarà al Porto di Palermo per incontrare i vertici dell'Autorità portuale, insieme con Faraone, il parlamentare nazionale Francesco Scoma, il deputato regionale Edy Tamajo e i consiglieri comunali di Palermo di Italia Viva, a seguire ci sarà un incontro con le parti sociali e alle 11,30 tappa all'Amat in via Roccazzo per incontrare il presidente Michele Cimino.

Poi la viceministra si sposterà ad Agrigento dove alle 16 inconterà su zoom gli iscritti di Italia Viva all'Hotel Dioscuri San Leone. Alle 17 Bellanova incontrerà i giornalisti e a seguire andrà a Sambuca di Sicilia per incontrare una delegazione dei sindaci del territorio.

Sabato tappa in provincia di Trapani: alle 8.30 all'aeroporto di Birgi per incontrare il presidente di Airgest Salvatore Ombra, poi a Marsala dove verranno affrontate le criticità del trasporto marittimo passeggeri alla presenza di armatori del settore, al Comune. Alle 10,30 incontro con i sindaci della provincia al Complesso Monumentale San Pietro: si affronteranno le tematiche su infrastrutture e trasporti nella provincia di Trapani e si parlerà del progetto della metropolitana di superficie. Infine, ad Alcamo incontro di partito.

© Riproduzione riservata