Quota 100 anche ai dipendenti regionali, ok dell'Ars alle pensioni anticipate

I dipendenti della Regione Siciliana potranno accedere alla «quota cento, la pensione anticipata. Lo stabilisce uno degli articoli, il 17, approvato dall’aula dell’Ars durante l’esame della legge di Stabilità della regione. La norma prevede una spesa annua fino al 2025 per oltre 4 milioni di euro da trasferire al Fondo di quiescenza del personale della Regione, in proporzione al numero effettivo di beneficiari.

Alla ripresa dei lavori, a Sala d’Ercole è arrivato il via libera all’articolo 36 sulle assegnazioni finanziarie ai Comuni, ai Liberi consorzi comunali e alle Città metropolitane. Disco verde anche all’articolo 41 che istituisce un fondo di rotazione in favore di Comuni per gli interventi di demolizione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi: il fondo ha una dotazione iniziale di 500 mila euro. Intesa raggiunta pure sull'articolo 43 che prevede uno stanziamento di 2 milione di euro in favore dei Comuni in condizioni di squilibrio strutturale di bilancio.

Ha ricevuto parere favorevole l’articolo 37 che prevede il cofinanziamento regionale del contributo statale, per il triennio 2021-2023, da erogare a sostegno delle unioni di comuni. Via libera poi al 45, che estende fino al 2023 il contributo regionale volto a fronteggiare le emergenze finanziarie agli enti locali che hanno dichiarato (o dichiareranno) dissesto negli anni finanziari 2014-2023, contributo prima limitato solo agli enti locali che avessero dichiarato dissesto finanziario tra il 2011 e il 2020.

Ha superato infine l’esame dell’aula anche l’articolo 48 che assegna 700 mila euro alle cooperative di tassisti con servizio radiotaxi.

