Italia viva, Renzi lancia la primavera delle idee: "Il progetto Sicilia sarà centrale"

«Dal 21 marzo al 21 giugno facciamo la primavera delle idee che significa aprirsi, ascoltare». E’ la proposta di Matteo Renzi all’assemblea di Italia viva. «Immagino una serie di appuntamenti», ha spiegato, dalle questioni organizzative ai diversi temi della politica. E questo per essere nelle condizioni «di strutturare un’adeguata rete organizzativa, ma anche una piattaforma programmatica che ci consenta di stare da protagonisti» nel dibattito.

«Il Comune più importante al voto è Palermo in cui Italia viva è primo partito, e le elezioni regionali siciliane sono sempre anticipatrici di trend nazionale. Per questo in questi mesi Italia viva sarà concentrata sul progetto Sicilia», ha detto Renzi.

© Riproduzione riservata