Giornata nazionale per le vittime del Covid, ok alla legge: ecco quando verrà celebrata

È stato approvato all’unanimità il disegno di legge che istituisce la giornata nazionale per le vittime del Covid, che verrà celebrata ogni anno il 18 marzo. Così ha votato la commissione Affari costituzionali del Senato, in sede deliberante, dopo aver ottenuto il parere favorevole della commissione Bilancio su un emendamento 'tecnico', ultimo step prima dell’ok definitivo.

Il passaggio alla sede deliberante era stato chiesto ieri alla conferenza dei capigruppo per 'bypassare' di fatto l’esame in Aula. Il provvedimento, frutto di due testi unificati - primi firmatari il deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè e il senatore leghista Matteo Salvini - prevede l'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus per «conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute a causa di tale epidemia».

Nel documento la parte sull'istituzione anche di un Fondo di solidarietà per le vittime di Covid - prevista nella proposta sottoscritta dalla Lega - è stata 'spostata' in un ordine del giorno. Dopo la Camera, il disegno di legge era stato assegnato a Palazzo Madama il 28 luglio scorso e a lungo fermo per problemi tecnici.

