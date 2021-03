Letta annuncia la candidatura alla segreteria del Pd e ringrazia Zingaretti

Enrico Letta scioglie la riserva e si candida a segretario del Partito Democratico. "Lo faccio per amore per la politica e passione per i valori democratici - ha detto in un videomessaggio -. Ringrazio Nicola Zingaretti, mi lega a lui profonda amicizia. Parlerò domenica in Assemblea, chiedo di votare su quello che dirò".

"Oggi sono qui - ha scritto Letta su Twitter -. Francamente lunedì scorso non avrei immaginato che oggi sarei stato qui ad annunciare la mia candidatura alla guida del Partito democratico quel partito che ho contribuito a fondare e che oggi vive una crisi profonda. Lo faccio per amore della politica e per passione per i valori democratici".

Sulla base delle parole dette all’assemblea nazionale del Pd di domenica "aprirò un dibattito in tutti i circoli. Chiedo alle democratiche e ai democratici nelle prossime due settimane di discutere, nelle modalità in cui questo oggi è possibile. Poi faremo insieme sintesi e troveremo le idee migliori per andare avanti, insieme", ha aggiunto.

"Grazie Enrico", scrive su Twitter Dario Franceschini, rilanciando il video in cui Enrico Letta annuncia la sua candidatura alla segreteria del Pd.

