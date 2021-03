Ars, la deputata Luisa Lantieri aderisce a Forza Italia

«Ritorno con Miccichè». Lo dice la deputata regionale Luisa Lantieri che stamane ha ufficializzato il passaggio in Forza Italia.

«Ora siamo in 14 - dice il coordinatore regionale Gianfranco Miccichè - e non perché 13 portasse sfortuna. Sono felice del ritorno di Luisa Lantieri che, in verità, non è mai stata in Forza Italia, ma in Grande Sud, movimento politico da me fondato anni fa. Aspettavo da tempo questo momento. Mi piace sottolineare che Lantieri è la quinta donna del nostro gruppo parlamentare. Per quanto mi riguarda, non posso che essere soddisfatto, è la conclusione di una lunga attesa. Con Luisa Lantieri, peraltro, abbiamo completato il quadro della rappresentanza territoriale, essendo Luisa Lantieri deputata eletta in provincia di Enna».

«La prima volta - sottolinea Lantieri - sono stata eletta all’Ars con il presidente Gianfranco Miccichè in Grande Sud, poi dopo un percorso nel quale abbiamo preso strade diverse, ci siamo ritrovati e in questo percorso di ritorno verso Gianfranco mi sembra di ritornare a casa nel centro destra con degli amici con i quali abbiamo sempre tenuto dei rapporti di amicizia e vicinanza. Potremo adesso tornare a fare politica seria sul territorio e avrò una famiglia allargata con la prospettiva di poter lavorare bene per il mio territorio. Sono emozionata - conclude Lantieri - perché è un ritorno a casa. Non è una nuova esperienza».

