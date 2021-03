Dimissioni di Zingaretti, il Pd Sicilia approva documento di sostegno: "Rinnovi il mandato"

I circoli del Partito Democratico della Sicilia esprimono "solidarietà" e "profondo rammarico" per le dimissioni presentate dal Segretario nazionale Nicola Zingaretti. Lo sostengono i segretari dei circoli territoriali del Pd regionale, riuniti oggi – su Zoom – nel corso dell’Assemblea regionale dei segretari dei circoli.

L’assemblea dei segretari di circolo ha approvato questo pomeriggio un documento votato all’unanimità. “In questo momento così difficile i nostri elettori si attendono coraggio e unità nelle scelte. Questa era un’assemblea che era stata già convocata – ha detto nella sua introduzione il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo – per ascoltare le voci dei segretari dei circoli e raccogliere suggerimenti in vista della discussione in aula sulla finanziaria regionale. Non possiamo però ignorare quello che è successo a livello nazionale e le dimissioni di Zingaretti ci impongono di cambiare l’ordine del giorno e discuterne assieme a voi”.

Alla riunione su Zoom hanno preso parte anche i parlamentari del gruppo PD all’Ars. In programma un breve intervento di Giuseppe Provenzano: “Penso che PD debba reagire e credo che l’assemblea nazionale debba provare a convincere Zingaretti a rinnovare il mandato che ha ricevuto da chi lo ha eletto. Certo, dobbiamo riflettere sul fatto che in 14 anni di vita il PD ha avuto 7 segretari di cui solo due sono ancora nel Pd”.

© Riproduzione riservata