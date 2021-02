Pd, Catanzaro: "Vaccini ai residenti delle isole minori sul modello Grecia"

Vaccinazioni a tappeto, sul modello della Grecia, nelle isole minori della Sicilia per non pregiudicare la stagione turistica. È quanto propone il deputato regionale del Pd, Michele Catanzaro.

«Il ritmo attuale delle vaccinazioni anticovid rischia di pregiudicare per il secondo anno consecutivo la stagione turistica in Sicilia. Migliaia di imprese, già messe in ginocchio dalla pandemia rischiano di chiudere in mancanza di una decisa accelerazione della campagna vaccinale. Potremmo prendere esempio dalla Grecia, terra la cui economia, come in Sicilia, è basata sul settore turistico, e dove è stata avviata una campagna di vaccinazione per tutti i residenti allo scopo di creare aree sicure entro la prossima estate, quando arriveranno i vacanzieri oltre all’introduzione del passaporto sanitario per chi arriva».

«Mi auguro un’accelerazione della campagne di immunizzazione - dice Catanzaro - e chiederò immediatamente al governo regionale di valutare la possibilità di programmare una campagna vaccinale prioritaria nelle isole minori della Sicilia, mete turistiche di eccellenza luoghi dove l’economia è esclusivamente improntata sul turismo. Anche l’introduzione del passaporto sanitario per chi arriva, potrebbe contribuire alla definizione di 'Isole Covid freè creando maggiore appeal sui turisti che intendono programmare la loro vacanza in Sicilia». «Il governo regionale ha l’obbligo politico - conclude Catanzaro - di ascoltare le richieste di aiuto che arrivano dai settori produttivi per trovare delle soluzioni che consentano agli imprenditori di superare la grave crisi che stanno attraversando».

