Regione Siciliana, in 450 in corsa per lavorare nella Forestale: c'è anche una deputata del M5S

Sono stati 450 i dipendenti regionali che hanno risposto all'interpello della Regione Siciliana per un trasferimento nel Corpo Forestale. Un boom forse inaspettato, visto che di solito a questo tipo di richieste, che prevedono un cambio di ruolo volontario all'interno dell'amministrazione regionale, rispondono in pochi, in alcuni casi nessuno.

Stavolta è stato diverso, in palio 100 posti per i quali è previsto anche un incremento di stipendio di circa 500 euro al mese. Fra i candidati, scrive Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola, anche Roberta Alaimo dipendente regionale, deputata nazionale del Movimento 5 Stelle e figlia d'arte: il padre infatti era un forestale.

Nata a Corleone, prima di diventare onorevole ha lavorato all’assessorato all’Agricoltura e in quello alla Formazione. E così, a meno di sorprese, quando abbandonerà la vita politica (i 5 Stelle hanno un limite di due mandati e lei è a metà del primo) tornerà a essere una dipendente regionale ma possibilmente con la divisa: «Ho risposto all’atto di interpello - dice - perché ho già lavorato nell’ambito dello sviluppo rurale. E poi, perché no, c’è un vantaggio economico».

Nel frattempo la Regione dovrebbe trovare loro anche nuovi compagni: l’obiettivo dell’assessore Toto Cordaro è quello di bandire un concorso da circa 300 posti. Un progetto avviato già un paio di volte ma che finora si è scontrato con l’impugnativa da parte dello Stato della legge che prevedeva la possibilità di riaprire i concorsi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE