Accoglienza migranti e Covid, dal Viminale 375mila euro a 9 Comuni siciliani: ecco quali

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese che stabilisce i criteri e le modalità di gestione e di rendicontazione del contributo statale di 375.000 euro attribuito, per l’anno 2020, ai Comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana e Augusta per fronteggiare le necessità legate al contenimento della diffusione del Covid-19 e a garantire la regolare gestione, anche sul piano sanitario, dei flussi migratori.

Il decreto stabilisce che gli enti beneficiari dovranno utilizzare il contributo per le prestazioni di assistenza, anche sanitaria, nei confronti dei migranti nonché per la realizzazione di interventi, anche di natura strutturale, e di attività connesse alla presenza di migranti nel territorio nazionale. I Comuni dovranno presentare al ministero dell’Interno, entro il prossimo 28 febbraio, un piano dettagliato degli interventi e, entro il 31 luglio 2021, un rendiconto corredato da una relazione che illustra le risorse finanziarie utilizzate e i risultati raggiunti.

© Riproduzione riservata