Forza Italia, Berlusconi nomina Tajani coordinatore nazionale

Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha nominato il vice presidente, Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia. Lo rende noto un comunicato del partito. All'onorevole Tajani, che è tra i fondatori del Movimento, ha assegnato come principale mandato quello di coordinare lo sviluppo di Forza Italia sul territorio. Anna Maria Bernini è stata nominata vice coordinatore.

Tra i primi compiti anche quello di coordinare l'attività e il contributo di Forza Italia al neonato governo di Mario Draghi. "Ringrazio il Presidente Berlusconi per avermi nominato coordinatore nazionale di Forza Italia, il movimento che ho contribuito a fondare nonché la mia casa politica. Un impegno che affronterò con umiltà, dedizione e spirito di servizio", scrive su Twitter Tajani.

"Auguri di buon lavoro a Antonio Tajani, da sempre in prima linea in Forza Italia e da oggi coordinatore nazionale del partito. Il suo incarico sarà un valore aggiunto per strutturare ancora meglio il nostro movimento in una fase di grandi cambiamenti per il Paese". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Renato Schifani, consigliere politico del presidente Silvio Berlusconi.

"Le mie congratulazioni e auguri di buon lavoro ad Antonio Tajani, chiamato al ruolo di coordinatore nazionale di Forza Italia, ad Anna Maria Bernini che sarà la sua vice e a Licia Ronzulli, in qualità di responsabile per i rapporti con le forze alleate del centrodestra". Così il presidente dell’Ars e coordinatore regionale di Fi in Sicilia, Gianfranco Miccichè, ha commentato le nomine effettuate.

"La nomina di Antonio Tajani da parte del Presidente Berlusconi a nuovo coordinatore nazionale di Forza Italia è una grande opportunità per Forza Italia e per il centro destra italiano. La sua grande esperienza politica a livello europeo, con il ruolo di protagonista nel Partito Popolare Europeo, renderà ancora più incisivo il contributo di Forza Italia al governo di Mario Draghi in questa fase delicatissima di ricostruzione e sarà un sicuro riferimento per il partito nei territori ed in Sicilia". Così il vicepresidente ed Assessore all’Economia della Regione Siciliana, Gaetano Armao.

"Le mie congratulazioni – aggiunge il Vicepresidente Armao – vanno anche alla senatrice Licia Ronzulli, appena nominata nuova responsabile per i rapporti con gli alleati. Un ulteriore tassello della strategia propulsiva di un centrodestra unito per fornire il massimo contributo al rilancio della coalizione di Centro-Destra".

