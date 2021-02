Lezzi: "Nuovo voto su Rousseau sul governo Draghi o dirò no alla fiducia"

La senatrice M5s Barbara Lezzi insiste per un nuovo voto su Rousseau sulla fiducia al governo Draghi e avverte che se non ci fosse è pronta a dire no all’esecutivo. «Il quesito parlava del superministero. Gli iscritti hanno votato su altro, quindi la consultazione va ripetuta. Lo Statuto lo consente, entro cinque giorni dalla precedente votazione», dice Lezzi, in un’intervista al 'Fatto quotidiano'.

«Possiamo sempre optare per l’astensione, e i ministri possono fare un passo di lato. Il governo partirebbe e noi lo valuteremmo su ogni provvedimento, potendo incidere. In questo esecutivo siamo minoranza, non abbiamo peso», sostiene Lezzi, che non fa previsioni su quanti no alla fiducia potrebbero venire dai banchi M5s del Senato: «Non faccio numeri e nomi, parlo per me. Se non si rivotasse non mi sentirei vincolata, dato che il quesito era erroneo».

Quanto alla scissione, «non esiste. Io sono e mi sento del Movimento. Ma questo governo per noi è un suicidio», afferma Lezzi.

