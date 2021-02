Dalla Sicilia mano tesa al Governo, Musumeci: "Pronti a collaborare". La stoccata di Micciché a Di Maio

I vertici della Regione Siciliana sembrano apprezzare il Governo Draghi e pronti a dare il proprio contributo. La mancanza di siciliani nella squadra dei ministri viene sottolineata dal presidente dell'Ars Gianfranco Micciché che affida le sue riflessioni a un post su Facebook in cui fa gli auguri ai compagni di partito, persino a Franceschini ma non risparmia una stoccata a Di Maio.

"Non si può non notare l’assenza di siciliani al governo - dice il numero uno di Palazzo dei Normanni - anche se il ministero del Sud a Mara Carfagna mi rende molto felice. Ottimo lo Sviluppo economico a Giorgetti di cui conosco l’enorme competenza. Scelte giuste per Forza Italia: con Renato Brunetta e Mariastella Gelmini, considero anche positivi la #Cartabia alla giustizia, non paragonabile al suo predecessore. La conferma della #Lamorgese all’#interno è perfetta. Bene anche Dario Franceschini

alla cultura e Colao all’innovazione. Per Luigi Di Maio, dopo i disastri combinati con la Libia, lasciatemi rispondere domani".

Pronto al confronto si dice il presidente della Regione Nello Musumeci: "Auguri di buon lavoro al presidente Draghi ed al nuovo governo. La Sicilia è pronta a mettersi al tavolo del confronto sui dossier ancora aperti: misure economiche, attuazione dello statuto, sburocratizzazione per le opere pubbliche e grandi infrastrutture, solo per citare alcuni esempi".

Governo Draghi, ecco chi sono i 23 ministri: non ci sono siciliani Vittorio Colao - Innovazione Tecnologica Andrea Orlando - Lavoro Cristina Messa - Università Daniele Franco - Economia Dario Franceschini - Cultura Elena Bonetti - Pari opportunità e Famiglia Enrico Giovannini - Trasporti Erika Stefani - Disabilità Fabiana Dadone - Politiche giovanili Federico D’Incà - Rapporti con il Parlamento Giancarlo Giorgetti - Sviluppo Economico Lorenzo Guerini - Difesa Luciana Lamorgese - Interno Luigi Di Maio - Esteri Mara Carfagna - Sud e Coesione Territoriale Maria Stella Gelmini - Autonomie Marta Cartabia - Giustizia Massimo Garavaglia - Turismo Patrizio Bianchi - Istruzione Renato Brunetta - Pubblica amministrazione Roberto Cingolani - Transizione ecologica Roberto Speranza - Salute Stefano Patuanelli - Agricoltura Roberto Garofoli - Sottosegretario alla Presidenza

Roberto Lagalla, assessore regionale all'Istruzione, fa un intervento nella sua veste di ex rettore dell'Università di Palermo: "Complimenti ed auguri di buon lavoro agli amici e colleghi ex rettori Cristina Messa e Patrizio Bianchi. Sono certo che entrambi sapranno svolgere la loro autorevole funzione al servizio del Paese, forti della grande esperienza e della riconosciuta competenza rispettivamente maturate anche alla guida delle Università di Milano Bicocca e Ferrara".

