Elio Ficarra è il nuovo vice segretario regionale dell'Udc in Sicilia

Elio Ficarra è il nuovo vice segretario regionale dell’Udc per la Sicilia occidentale. Il consigliere comunale di Palermo aveva aderito al partito a dicembre 2020, lasciando la Lega.

"Ti auguro un proficuo lavoro affinchè i principi del nostro movimento politico possano essere sempre più presenti e possa crescere sempre più sul territorio, anche con il tuo contributo. Sono più che sicuro che lavoreremo in grande sinergia, in una terra come la Sicilia dove il nostro partito è già in forte crescita ed è pronto a tanti, grandi successi”, scrive il segretario regionale siciliano dell’Udc, Decio Terrana, nella lettera di nomina di Ficarra.

“Cosciente del gravoso impegno che mi attende, nel ruolo di vice segretario regionale dell’Udc, - ha detto il consigliere Elio Ficarra - voglio, innanzitutto, ringraziare il coordinatore regionale del partito Decio Terrana, per la fiducia che mi ha manifestato con questo prestigioso incarico”.

“I mesi trascorsi - ha aggiunto Ficarra - hanno tracciato importanti e ambiziosi punti di approdo politici, con un lavoro di tessitura sul territorio che ho svolto e che voglio considerare come una nuova partenza e non di arrivo. Quindi c’è ancora tantissimo lavoro da fare. Diversi amministratori e non soltanto quelli, hanno sposato il progetto politico dell’Udc in una visione moderna di un partito che affonda, orgogliosamente, le sue radici nel nostro Paese, fatto di tradizioni e valori cristiani”.

