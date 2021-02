È morto l'ex presidente del Senato Franco Marini

È morto a Roma Franco Marini, sindacalista, ex presidente del Senato ed ex ministro del Lavoro, aveva 87 anni. Lo rende noto in un Tweet Castagnetti. «Uomo integro, forte e fedele a un grande ideale: la libertà come presupposto della democrazia e della giustizia. Quella vera».

Marini è stato anche segretario generale della Cisl e segretario del Partito Popolare Italiano e parlamentare europeo. È stato presidente del comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, istituito presso la presidenza del Consiglio dei Ministri.

