Crisi di governo, Fico entro stasera al Quirinale ma è stallo totale: scontro su temi e nomi

Roberto Fico entro stasera si recherà al Quirinale per riferire al presidente Sergio Mattarella l'esito del mandato esplorativo. Lo ha detto lo stesso presidente della Camera intervenendo per pochi minuti al tavolo sul programma.

Fico ha comunicato la disponibilità di spazio fino alle 18 e i partecipanti alla riunione hanno affermato di poter concludere i lavori prima di quell'ora.

L'accordo però non sembra imminente. La giustizia, uno dei nodi più controversi del possibile programma di governo, finisce sul tavolo delle forze di maggioranza. E' il vicesegretario del Pd Andrea Orlando a proporre un "lodo" per risolvere il problema dei tempi della prescrizione.

La mediazione avanzata dal dem prevede di andare avanti con il ddl che riforma il processo penale, accorciando i tempi dei processi. Se entro sei mesi il testo non dovesse essere approvato, però, allora si interverrebbe direttamente sull'attuale regime della prescrizione. Nonostante le prime aperture del Movimento, arriva un secco no da fonti di Italia Viva, secondo cui non c'è condivisione del lodo Orlando e "nessun accordo sulla prescrizione e sul processo penale".

Tutti segnali di un percorso ancora in salita per un eventuale Conte ter. Lo stallo al momento è totale - secondo fonti qualificate -, dopo il veto di Iv su Bonafede e Orlando come vicepremier e sullo spacchettamento del ministero delle Infrastrutture e dei Beni Culturali e dopo il niet dei 5S sull'ingresso di Boschi al governo e lo stop di Pd-5s-Leu alla richiesta di Renzi (giudicata eccessiva) di 3 ministeri di peso per Boschi, Rosato e Bellanova.

Finora non è stato fatto nessun passo avanti su nessun contenuto: "Fino all'ultimo proveremo a vedere se c'è una disponibilità a una mediazione", avrebbe detto Matteo Renzi, a quanto si apprende, nel suo intervento in assemblea con i parlamentari di Italia viva.

E secca arriva la replica del vicesegretario del Pd Andrea Orlando: "Renzi dice che su giustizia 'siamo allo zero assoluto'. Probabilmente sono stato invitato a un'altra riunione. Apertura su riforma penitenziaria, modifica prescrizione, intercettazioni... Non sprechiamo questa possibilità!", scrive su Twitter.

Se non c'è intesa sui temi, non c'è neppure confronto sui nomi. Ma anche la scelta del premier resta al centro della contesa: "Finché non si scioglie questo nodo - sottolinea Loredana De Petris di Leu - qualsiasi lavoro è utile, ma non decisivo".

Sergio Mattarella se non cambiasse il quadro nelle prossime ore dovrà dunque dare una direzione alla crisi, al bivio tra il fallimento del Conte ter, il governo del Presidente e il voto.

