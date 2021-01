Governo, Mattarella dà l'incarico a Fico: "Risposte entro martedì"

Mandato esplorativo per il presidente della Camera, Roberto Fico che entro martedì dovrà verificare una maggioranza politica e riferire, poi, a Sergio Mattarella. A renderlo noto, il segretario generale Ugo Zampetti.

Fico, come ha annunciato lui stesso in un breve discorso davanti ai giornalisti dopo aver parlato con il Capo dello Stato, avvierà subito le consultazioni per cercare una maggioranza che possa sostenere un governo sotto la sua guida. Entro martedì, come chiesto da Mattarella, dovrà tirare le fila e dare le conclusioni.

Subito dopo le consultazioni del pomeriggio, Mattarella si era presentato alla stampa: "All'Italia serve subito un governo - aveva detto -. Dalle consultazioni svolte è emersa la prospettiva di una maggioranza politica composta a partire dai gruppi che sostenevano il governo precedente. Questa possibilità va peraltro doverosamente verificata".

Mattarella, nel pomeriggio, aveva ascoltato tutti i leader dei maggiori partiti. "L'unica persona in grado di presiedere questo governo, per il M5S è Giuseppe Conte". Lo ha detto il capo politico del M5S, Vito Crimi dopo l'incontro di questo pomeriggio con il presidente della Repubblica, che ha così concluso le consultazioni dei partiti politici dopo la crisi di Governo.

"Al presidente Mattarella - ha detto Crimi - abbiamo reso la nostra disponibilità ad un confronto con chi ha a cuore l'interesse del Paese, per un governo politico a partire dalle forze di maggioranza attuali ma con un patto di legislatura".

Diametralmente opposto il punto di vista del centrodestra i cui rappresentanti erano stati ricevuti poco prima da Sergio Mattarella. "Abbiamo espresso preoccupazione per questo governo incapace - ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, anche a nome di tutti i partiti del centrodestra -: serve soluzione rapida. Abbiamo riproposto al Presidente la richiesta di elezioni. Quindi un governo con programma coeso e maggioranza solida. Piena disponibilità a collaborare su provvedimenti utili a italiani. No ad appoggio di questa maggioranza".

