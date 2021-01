Governo Conte ter in bilico: l'Udc si tira fuori, Italia Viva non esclude altri premier. Chi sono i 10 Costruttori

Formalizzata la nascita del gruppo dei cosiddetti Costruttori, un contenitore creato con l'obiettivo di sostenere un nuovo governo guidato da Giuseppe Conte.

In realtà però, al momento, la nuova composizione non modifica gli equilibri tra maggioranza e opposizione visto che i 10 membri che lo compongono hanno già votato la fiducia al governo in occasione dell'ultimo passaggio parlamentare.

I componenti del neo gruppo di Europeisti: Tatjana Rojc. Andrea Causin, Gianni Marilotti, Raffaele Fantetti, Maurizio Buccarella, Riccardo Merlo, Gregorio De Falco, Maria Rosaria Rossi, Adriano Cario e Saverio De Bonis

Il capogruppo, eletto all'unanimità, è il senatore Raffaele Fantetti. Tra gli altri ne fanno parte i senatori del Maie, gli ex Fi Maria Rosaria Rossi e Andrea Causin, ma per raggiungere la quota di 10 tappa obbligata per la costituzione del gruppo è stato necessario coinvolgere il Pd con la senatrice Tatiana Roijc andata in "soccorso" degli Europeisti. Non ne farà parte Sandra Lonardo Mastella che in polemica ha deciso di non aderire.

Il gruppo ha anche lo scopo di favorire nuovi passaggi dall'opposizione in maggioranza, in modo da rafforzare l'area di governo. Chi invece si chiama ancora fuori è l'Udc: "Un esecutivo con qualche stampella è un'operazione di Palazzo - dice Antonio De Poli - noi come forza di centrodestra auspichiamo un governo solido".

Intanto Sergio Mattarella, che in mattinata ha preso parte alla cerimonia per ricordare il Giorno della Memoria, apre le consultazioni con i presidenti di Camera e Senato. Da domani toccherà alla forze politiche, molte delle quali impegnate in riunioni con i propri vertici.

Il governatore della Liguria Giovanni Toti vedrà gli esponenti di Cambiamo!, ufficialmente indisponibili a sostenere un Conte ter. A ribadire la posizione del centrodestra ci pensa poi il leader della Lega Matteo Salvini: "La via maestra se non c'è un governo all'altezza è il voto".

Pomeriggio calco anche in casa Pd con la direzione del partito. "Il Pd ha guardato con simpatia e aiutato la nascita di gruppo europeista, è importante in termini di logica politica e può essere che il gruppo possa attrarre altri favorevoli a questa nuova avventura governativa ma che non hanno il luogo fisico in cui sedersi. Io penso che anche la maggioranza precedente fosse risicata, quindi abbiamo l'esigenza di allargarla. Ben venga il nuovo gruppo e ben venga la riapertura del dialogo tra Conte e Renzi su patti chiari",'ha detto Andrea Marcucci, presidente dei senatori del Pd, a 'L'aria che tira' su La7.

Alla domanda se Marcucci sappia se si è riaperto il dialogo fra il premier dimissionario e il leader di Italia viva, il senatore ha risposto: "Non lo so, però credo che se ci sarà, come auspico un re-incarico a Conte, ci sarà un confronto con tutte le forze politiche" ricordando che "la critica rispetto alla responsabilità dell'apertura della crisi è stata unanime dentro il Pd, poi ci sono le considerazioni politiche e deve prevalere l'interesse del Paese".

Matteo Renzi farà il punto con i suoi parlamentari in tarda serata. E intanto in una intervista a Tgcom24, l'ex ministro Teresa Bellanova non esclude altri premier. Il riferimento sarebbe a Luigi Di Maio: "Noi non poniamo veti su Conte e non subiamo veti da nessuno ma sicuramente non c'è solo Conte. Quello che ci interessa è come si affronta la crisi. Non discutiamo gli uomini , discutiamo prima dell'impianto programmatico".

