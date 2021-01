Università, dall'Ars ok alla legge per l'abolizione dell'accesso a numero chiuso

L’Ars ha approvato lo schema di progetto di legge da proporre al Parlamento della Repubblica per l’abolizione del 'numero chiuso' per l’accesso ai corsi universitari in Sicilia. La legge-voto, passata oggi pomeriggio con 44 voti favorevoli e uno contrario, si rivolge in particolare ai corsi di laurea dell’area medico sanitaria, veterinaria e farmaceutica.

«Ben venga se quest’Aula ha intenzione di fornire al Parlamento nazionale uno spunto che sappia essere provocatorio ma in qualche modo costruttivo - ha detto poco prima del voto a Sala d’Ercole l’assessore regionale all’Istruzione Roberto Lagalla - affinché possano essere studiati gli elementi opportuni per regolare un accesso più equo e responsabile ai corsi a numero chiuso e a programmazione nazionale».

«Questa norma - ha concluso -, certamente pone uno stimolo al dibattito, al dialogo e al confronto tra il sistema dell’università e quello della politica». I lavori riprenderanno domani mercoledì 27 gennaio alle 11 con la seduta dedicata alla relazione dell’assessore regionale alle Salute, Ruggero Razza, per fare il punto sull'emergenza sanitaria nell’Isola: a seguire il dibattito parlamentare.

