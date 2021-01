Manca personale all'assessorato al Territorio: tra prepensionamenti e timori ci sono 233 scrivanie vuote

Manca personale all’assessorato regionale al Territorio: sono ben 233 le scrivanie rimaste vuote tra prepensionamenti e timori di occupare poltrone che scottano, messe sotto la lente di ingrandimento dai magistrati, o sovraccaricate di lavoro.

Alla sede centrale, così come riporta Giacinto Pipitone in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, mancano 42 funzionari direttivi, 39 istruttori, 10 collaboratori e 4 operatori. Ma nelle sedi distaccate i numeri sono impietosi: a Trapani mancano 29 funzionari in un ufficio che è chiamato a esaminare qualcosa come 550 domande di concessione demaniale e altre autorizzazioni; a Siracusa e Ragusa, nella sede accorpata mancano 28 funzionari e in servizio ne sono rimasti 3 che non riescono a portare avanti le pratiche nei tempi stabiliti. A Palermo mancano 8 funzionari, 28 a Messina, 29 a Catania, 20 ad Agrigento e Caltanissetta. Ovviamente la carenza di personale porta a notevoli ritardi nell'espletamento delle pratiche.

