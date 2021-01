Crisi di Governo, il ministro Boccia apre a Forza Italia

«Noi un governo con i sovranisti non lo faremo mai, non possiamo farlo per tutelare l’Italia e la posizione italiana in Europa. Con Fi è diverso, ma la domanda va fatta a loro, sono loro che sono alleati con i sovranisti». Lo ha detto il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia a SkyTg24 ribadendo che non è possibile pensare ad un governo con tutti dentro in quanto «ci sono cose su cui non si media».

«Noi ci siamo sempre stati, Renzi lo sa. Possiamo confrontarci in qualsiasi momento, il problema è non farlo con un ricatto, questo non è accettabile», ha risposto Boccia a chi gli chiedeva se fosse possibile un’apertura al leader di Italia Viva. «Siamo in Parlamento, che è una casa di vetro e dove si può sempre trovare una soluzione» ha aggiunto Boccia sottolineando che però serve da parte di Iv «un passo indietro».

«E io non vedo passi indietro» ha concluso, ribadendo la necessità che si «riveda la valutazione politica» che ha portato alle dimissione delle ministre. «Possiamo confrontarci in qualsiasi momento, non è questo il nodo. Il problema di fondo e non farlo con un ricatto come condizione. Non è accettabile e non è accettabile facendolo ritirando i ministri. Siamo in Parlamento - ha concluso - ed è lì che si può sempre trovare una soluzione».

