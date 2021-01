Maturità 2021, si va verso il maxi-orale. Azzolina: "Sarà un esame serio"

«C'è un forte orientamento a lasciare la maturità 2021 come lo scorso anno, ovvero un maxi orale, con una stretta maggiore sull'ammissione all’esame per incentivare gli studenti a 'stare sul pezzò. Questo perché c'è una geografia delle aperture che ci sorprende: non è possibile riuscire a gestirla in modo unitario. La ministra Azzolina sta comunque procedendo a delle consultazioni. Il pd aveva proposto una prova scritta e una orale ma dobbiamo poter dare certezza al personale scolastico e agli studenti e al momento non è possibile garantire a tutti lo stesso numero di giorni di scuola; il rischio è di dover cambiare le carte in tavola all’ultimo momento». A dirlo all’Ansa è Bianca Granato, capogruppo M5S in commissione Istruzione al Senato.

La decisione finale assunta ieri sera al termine della riunione di maggioranza è che la ministra Azzolina proceda ad altre consultazioni come richiesto anche dai membri delle due commissioni. L’ordinanza sulla maturità deve uscire entro gennaio.

«Maturità light è un termine che non mi piace come definizione. La prossima maturità sarà un esame serio, che terrà conto dell’anno scolastico che studenti e studentesse stanno affrontando». Lo ha detto il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina parlando a margine della sua visita all’Isis Volta-Gobetti di Bagno a Ripoli.

«Al ministero dell’istruzione non abbiamo preso alcuna decisione, al di là di quello che riportano i giornali». Lo ha detto il Ministro Lucia Azzolina, a margine della sua visita all’Isis 'Gobetti-Voltà di Bagno a Ripoli, riferendosi alla prossima sessione della maturità. «La decisione - ha aggiunto il Ministro - deve essere condivisa, per questo stiamo sentendo tutti, consulte studentesche, famiglie, sindacati, associazioni dei docenti. Metteremo insieme i pareri e, nel giro di pochi giorni, diremo come si farà l’esame».

