Governo, Conte al Senato: crisi senza fondamento, provo disagio a spiegarlo ai cittadini 

AGGIORNAMENTO delle 10.46. "Costruiamo questo nuovo vincolo politico, rivolto alle forze parlamentari che hanno sostenuto con lealtà il Governo e aperto a tutti coloro che hanno a cuore il destino dell'Italia. Io sono disposto a fare la mia parte. Viva l'Italia". Lo dice il premier Giuseppe Conte intervenendo al Senato concludendo il suo discorso praticamente con le stesse parole di ieri, a Montecitorio.

AGGIORNAMENTO delle 10.45. "Ancora più importante è la qualità del progetto politico. Chiediamo a tutte le forze politiche e ai parlamentari che hanno a cuore il destino dell'Italia: aiutateci a ripartire con la massima celerità. Aiutateci a rimarginare al più presto la ferita che la crisi in atto ha prodotto nel "patto di fiducia" instaurato con i cittadini". Lo dice il premier Giuseppe Conte in Aula al Senato. "Con il voto di oggi confido - ribadisce - che anche le istituzioni sappiano ripagare la vostra fiducia, in modo da porci alle spalle il più rapidamente possibile il grave gesto di irresponsabilità che ci ha precipitato in questa condizione di oggettiva incertezza".

AGGIORNAMENTO delle 10.41. "Chiediamo un appoggio limpido, un appoggio trasparente, che si fondi sulla convinta adesione a un progetto politico. Certo i numeri sono importanti, oggi lo sono ancor di più. Questo è un passaggio fondamentale nella vita istituzionale del nostro Paese ed è ancora più importante la qualità del progetto politico".

AGGIORNAMENTO delle 10.37. "Servono un Governo e forze parlamentari volenterose, consapevoli delle difficoltà che stiamo attraversando e della delicatezza dei compiti, servono donne e uomini capaci di rifuggire gli egoismi e di scacciare via la tentazione di guardare all'utile persona. Servono persone disponibili a riconoscere l'importanza della politica. La politica è la più nobile tra le arti e tra i saperi, se indirizzata al benessere dei cittadini. Quando la politica si eclissa questa istanze rischiano di essere ai margini o, peggio di sfociare in rabbia o nello scontro violento".

AGGIORNAMENTO delle 10.31. Sulla proposta del sistema proporzionale "leggo delle interpretazioni, diciamo così maliziose. Negli anni passati abbiamo subito una frantumazione della rappresentanza. Sono emersi nuovi processi, anche in maniera dirompente, non possiamo fare una legge che costringa forze così diverse. Questo artificio contribuirebbe all'instabilità politica, non stabilirebbe il quadro". Lo dice il premier Giuseppe Conte intervenendo al Senato. Le forze politiche, dopo le elezioni "saranno chiamate a definire accordi programmatici di alto profilo per governare, in modo da consentire una solida prospettiva politica" ai cittadini, aggiunge.

AGGIORNAMENTO delle 10.25. "Nel settembre 2019 avevano lo Spid 4 milioni di persone, adesso siamo a 16 milioni e centomila. L'app Io oggi ha 9 milioni e 365 mila cittadini iscritti, non esisteva nel settembre 2019. Il nostro obiettivo è ridurre le diseguaglianze per uguaglianza di partenza: un grande fattore di diseguaglianza è il digital divide, dobbiamo lavorare in questa direzione". Lo dice il premier Giuseppe Conte in Aula al Senato. Conte ribadisce l'obiettivo della riforma fiscale, nel segno della "competitività" e "crescita sostenibile".

AGGIORNAMENTO delle 10.14. "Adesso bisogna voltar pagina. Questo Paese merita un governo coeso, dedito a tempo pieno a lavorare esclusivamente per il benessere dei cittadini e per favorire una pronta ripartenza della nostra vita sociale e una incisiva ripresa della nostra economia".

AGGIORNAMENTO delle 10.12. In questi giorni ci sono state "continue pretese, continui rilanci concentrati peraltro non casualmente sui temi palesemente divisivi rispetto alle varie sensibilità delle forze di maggioranza. Di qui le accuse, a un tempo di immobilismo e di correre troppo, di accentrare i poteri e di non aver la capacità di decidere. Vi assicuro che è complicato governare con chi mina continuamente un equilibrio politico pazientemente raggiunto dalle forze di maggioranza".

AGGIORNAMENTO delle 10.09. "Le nostre energie dovrebbero essere tutte e sempre concentrate sulle risposte urgenti alla crisi che attanaglia il Paese, mentre invece così, agli occhi di chi ci guarda, dei cittadini in particolare, appaiono dissipate in contrappunti polemici e spesso sterili, del tutto incomprensibili rispetto a chi ogni giorno si misura con la paura della malattia, con lo spettro dell'impoverimento, con il disagio sociale anche psicologico, con l'angoscia del futuro. Con questa crisi, come ho detto ieri alla Camera, la classe politica tutta rischia di perdere il contatto con la realtà. C'era davvero bisogno di aprire una crisi politica in questa fase?". Lo dice il premier Giuseppe Conte in Aula al Senato

AGGIORNAMENTO delle 10.05. "Abbiamo introdotto e portato a regime, fino al 2029, per la prima volta, la fiscalità di vantaggio per tutte le imprese che operano nel Mezzogiorno, con un taglio dei contributi previdenziali del 30% per i primi 3 anni e poi a calare. Noi non siamo meridionalisti per vocazione intellettuale, se non corre il Mezzogiorno non corre l'Italia".

AGGIORNAMENTO delle 10.04. "Abbiamo già i primi risultati per quanto riguarda l'inversione del numero di immatricolati nelle università meridionali: è un segnale importante, è salito del 6,7%, era sempre negativo". Lo dice il premier Giuseppe Conte in Aula al Senato.

AGGIORNAMENTO delle 10.02. "Io ho già rilevato che il dialogo tra politica e scienza è diventato particolarmente intenso. In realtà, mai come in questo periodo la "politica" è stata chiamata ad assolvere alla sua più nobile missione, di operare scelte per il bene comune, alcune delle quali di portata oserei dire "tragica". Lo dice il premier Giuseppe Conte intervenendo al Senato. "Fortemente "politica" è stata la determinazione con la quale il Governo, primo fra tutti i governi europei, ha chiesto all'Unione di rispondere alla crisi in modo radicalmente diverso rispetto al passato e di farsi promotrice di politiche espansive, finanziate da strumenti di debito comune, orientate al raggiungimento di strategie condivise. Lo storico accordo sul programma Next generation EU, per il raggiungimento del quale l'Italia ha avuto un ruolo propulsivo e decisivo, spendendosi in ogni sede, a ogni livello formale e informale, non solo ci consente di disporre di 209 miliardi di euro, ma ha impresso alla politica europea una svolta irreversibile, inaugurando un nuovo corso, suscettibile di mutare profondamente i paradigmi delle politiche economiche e il volto stesso dell'Unione europea". "Ne discuteremo di questa svolta, prossimamente, nell'ambito della conferenza sul futuro dell'Europa. Non è questo l'esito, anch'esso eminentemente politico, della scelta europeista che ha rappresentato una delle ragioni fondative dell'alleanza di Governo?", ha chiesto il premier.

AGGIORNAMENTO delle 9.57. Di fronte alla pandemia il governo ha dovuto "operare delicatissimi, faticosissimi, bilanciamenti dei princìpi e dei diritti costituzionali. In questi mesi così drammatici, pur a fronte di una complessità senza precedenti, questa maggioranza ha dimostrato grande responsabilità, raggiungendo - certamente anche con fatica - convergenza di vedute e risolutezza di azione, anche nei passaggi più critici". E' uno dei passaggi delle comunicazioni del premier Giuseppe Conte nell'Aula del Senato, un discorso che ricalca quello già pronunciato ieri in Aula alla Camera. "Abbiamo coltivato - sottolinea - un costante e serrato dialogo con tutti i livelli istituzionali, a partire dalle Autorità regionali sino a quelle comunali, nella consapevolezza che solo praticando indefessamente il principio di "leale collaborazione" sarebbe stato possibile perseguire strategie di intervento efficaci, considerato - a tacer d'altro - che le competenze in materia di gestione sanitaria sono rimesse primariamente alle Regioni"

AGGIORNAMENTO delle 9.48. "Mi associo, a nome del governo, a questo ricordo del senatore Macaluso. Io credo che anche chi non ha condiviso le idee politiche possa condividere che è stato un grande protagonista della vita politica e culturale italiana". Lo dice il premier Giuseppe Conte intervenendo al Senato.

AGGIORNAMENTO delle 9.44. Accanto al presidente del Consiglio ci sono i ministri Franceschini, Speranza, Gierini, Bonafede, Di Maio, Lamorgese, D'Incà e Amendola. L'Aula è piena. Ai loro posti si notano, tra gli altri, Matteo Salvini e Matteo Renzi.

AGGIORNAMENTO delle 9.42. Al via nell'Aula del Senato le comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulla situazione politica in seguito alle dimissioni dei ministri di Iv. Ieri sera alla Camera Conte ha incassato la fiducia con 321 voti a favore (più della maggioranza assoluta), 259 contrari e 27 astenuti. Dopo l'intervento di Conte, si terrà un dibattito che impegnerà l'Assemblea di Palazzo Madama fino alle 12.30: riprenderà alle 13.30 fino alle 16.30. Dopo un'ora di pausa per la sanificazione dell'Aula, Conte replicherà intorno alle 17.30, dopodichè per un'ora e mezza circa ci saranno le dichiarazioni di voto.

***

Oggi il voto di fiducia nell'aula del Senato dovrebbe cominciare intorno alle 19.30 e potrebbe concludersi alle 20.30.

Così secondo una stima dei tempi, tenendo conto dell'intervento del premier Giuseppe Conte, che prenderà il via alle 9.30, la discussione e i vari passaggi previsti in Aula per la fiducia. In particolare, dopo le comunicazioni di Conte, sono state programmate almeno due ore di dibattito, poi una pausa verso le 12.30 con la ripresa dell'Aula alle 13.30 e altre tre ore di discussione.

Nel pomeriggio ci sarà la replica del premier e successivamente altri 60 o 90 minuti riservati alle dichiarazioni di voto. Fino alla chiama e quindi il voto finale.

