Minacce dopo l'ordinanza sulla zona rossa a Messina, Cateno De Luca valuta le dimissioni da sindaco

Il sindaco di Messina Cateno De Luca dopo aver annunciato ieri la decisione di ritirare l'ordinanza, che prevedeva ulteriori restrizioni a Messina rispetto alla zona rossa voluta dal presidente della Regione Musumeci, si è ritirato per 48 ore nel suo paese di origine a Fiumedinisi per "riflettere". Ambienti vicini al primo cittadino spiegano che De Luca starebbe valutando anche le sue eventuali dimissioni da sindaco perchè amareggiato dalle reazioni dei cittadini.

Il sindaco ieri ha revocato la sua ordinanza, che prevedeva anche l'uso dei droni per il controllo del territorio, dopo pesanti minacce nei suoi confronti e della sua famiglia delle quali si sta occupando anche la Digos. De Luca ieri alla fine di una diretta Facebook ha detto che si sarebbe occupato per quanto riguarda la prevenzione della pandemia solo degli aspetti che gli competono e aveva chiesto alle partecipate che si occupano di raccolta rifiuti e servizi sociali di non predisporre ulteriori servizi di competenza dell'Asp.

Infine ha sostenuto che da mesi l'Asp non fornisce numeri chiari che permettano di avere un quadro reale sull'andamento dei contagi in città.

