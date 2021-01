Coronavirus, Orlando: "Situazione drammatica in Sicilia, servono misure idonee"

«In Sicilia, nelle ultime 24 ore, i positivi al Covid sono 1.913, numeri allarmanti che confermano la Sicilia al secondo posto per aumento dei contagi. Si tratta di dati che rafforzano le preoccupazioni di tutti e che proprio oggi sono stati oggetto di un confronto con l’assessore Ruggero Razza». Questo il commento di Leoluca Orlando, presidente di Anci Sicilia.

«Questa situazione drammatica ci impone di fare ogni valutazione necessaria per porre in essere misure idonee a prevenire il più possibile il diffondersi della pandemia nella nostra Isola».

«Per questi motivi - conclude Orlando - ho ritenuto necessario convocare per domattina il Consiglio regionale dell’Associazione, al fine di valutare eventuali proposte e iniziative adeguate che potranno essere adottate non appena si conosceranno i nuovi criteri del governo nazionale in base ai quali le regioni vengono collocate nella varie fasce colorate».

© Riproduzione riservata