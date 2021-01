Governo, c'è anche il Ponte sullo Stretto nell'elenco di "questioni aperte" presentato da Renzi a Conte

C'è anche il Ponte sullo Stretto di Messina nell'elenco in 30 punti delle "questioni politiche aperte" nella maggioranza presentato da Matteo Renzi.

E poi il Mes, il caso Autostrade, fisco, riforme e le prossime comunali. Nella notte l'ex premier avrebbe detto ai parlamentari Iv: senza risposte "non apriamo la crisi ma lasciamo le poltrone". Nel documento Renzi scrive che Conte non ha mantenuto l'impegno di chiudere i tavoli sul programma entro novembre e chiede: "Con chi si scrive un accordo serio? In che tempi? Chi garantisce che gli impegni si mantengano? Italia Viva è pronta da mesi. Gli altri?".

A questo punto Matteo Renzi esclude le elezioni anticipate e assicura che il suo partito non darà mai il suo sostegno a un governo di centrodestra. Ma aggiunge che così, "nell'immobilismo" dell'esecutivo, non si può andare avanti e ribadisce che Iv è pronta all'opposizione se non vedrà accolta le sue proposte.

Finora - afferma - da Giuseppe Conte non sono arrivate risposte alle richieste di Italia viva. Così Renzi chiude dopo più di quattro ore, a quanto si apprende da alcuni dei presenti, l'assemblea in videoconferenza con i parlamentari di Italia Viva. Nel corso dell'assemblea che si è tenuta nella notte, racconta più di un partecipante, è intervenuta la gran parte dei 48 parlamentari di Iv (31 deputati e 17 senatori).

Un rimpasto per salvare il Governo, parte il toto ministri: Boschi alla Difesa e Guerini all'Interno Maria Elena Boschi, in corsa per diventare ministro alla Difesa Andrea Orlando, quasi certo il suo ingresso nella squadra dei nuovi ministri Il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, potrebbe lasciare il suo ruolo Ettore Rosato, possibile nuovo ministro delle Infrastrutture Ivan Scalfarotto, in uscita dal governo e in corsa per un posto dirigenziale all’Ocse Il ministro dell’interno Luciana Lamorgese, al suo posto potrebbe subentrare Lorenzo Guerini Lorenzo Guerini, ministro della Difesa che potrebbe slittare agli Interni

Con toni e accenti diversi, assicurano, avrebbero tutti confermato il sostegno all'azione del leader del partito e non ci sarebbe stato nessuno smarcamento, anche se alcuni si sarebbero mostrati più prudenti sulle scelte che ci saranno da compiere nelle prossime ore, nella consapevolezza che da qui a martedì si capirà se è ancora possibile un accordo nella maggioranza o ci sarà la rottura con l'apertura della crisi di governo.

© Riproduzione riservata