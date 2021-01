Nuovo Dpcm, spunta anche il verde tra i colori delle regioni: "Segnale di speranza"

Lunedì si tornerà alle fasce colorate per le regioni, ma dal 15 gennaio ci sarà un nuovo Dpcm che, secondo quanto trapela, prorogherà le misure adottate nel periodo natalizio fino alla fine del mese.

Ma si discute sull'introduzione di nuovi colori come il bianco, proposto da Franceschini per le aree in cui non saranno necessarie restrizioni e come il verde, ipotesi emersa in queste ore.

"Nel sistema di classificazione per colori delle regioni è stato proposto di inserire il verde, per dare questo obiettivo di speranza, ma non è ancora stato inserito nelle categorie - detto il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo a Buongiorno, su Sky TG24 - . Il verde sarebbe per le regioni che teoricamente sono in una condizione di ritorno alla normalità.

In questo momento non credo ce ne siano, però alcune regioni hanno un'incidenza piuttosto bassa nella trasmissione del virus. Dobbiamo avere un minimo di speranza e cercare la luce in fondo al tunnel".

Oggi è un giorno importante per gli esperti del ministero che dovranno rendere noto l'esito del nuovo monitoraggio da cui dipenderà l'assegnazione delle fasce per ogni regione.

"Proprio questa mattina si riunisce la cabina di Regia del ministero della Salute e dei rappresentanti delle Regioni, dopo di che verso mezzogiorno avremo il Comitato Tecnico Scientifico che valuterà le indicazioni e firmerà il parere che darà al ministro Speranza", ha aggiunto Miozzo.

© Riproduzione riservata