Crisi, Di Maio: "Patto sulle riforme, il governo Conte deve andare avanti"

«Questo governo deve andare avanti» perchè «il Paese non può rischiare di cadere nell’immobilismo, non sono accettabili giochi di palazzo», dice in un colloquio con il Corriere della sera il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che assicura: «Il problema non è Conte, anzi Conte va rispettato e sostenuto, se dobbiamo discutere di qualcosa non discutiamo di poltrone ma di temi».

Per Di Maio «non serve cambiare il premier ed è inconcepibile il dibattito in corso in queste ore», semmai «servono idee, pianificazione, programmazione». Il ministro M5s invita: «Lavoriamo tutti a un patto di governo più articolato che dia certezze sui temi ad ogni forza politica, ma insieme a Conte».

Di Maio è convinto che «va proposto ai nostri partner un nuovo patto per l’Italia anche con le riforme costituzionali e nuovi strumenti e diritti nell’economia e nel sociale». Anche perchè «ciò che ora conta più di tutto è il Recovery plan perchè sulla base di questo strumento avvieremo la ricostruzione del Paese». Per questo, afferma Di Maio, «al di là di tutte le tensioni che ci sono nel governo dobbiamo mettere in sicurezza il Recovery plan il prima possibile approvando un progetto ambizioso».

Il ministro ritiene che in questa fase «sia pericoloso per il Paese tornare al voto, perchè significherebbe perdere parte del Recovery, significherebbe dare il colpo di grazia alla nostra economia» e «chi lo provocherà si assumerà la sua responsabilità».

Infine un commento sull'assalto al congresso degli Stati Uniti da parte dei sostenitori di Trump: spero, dice, che «tutti abbiano compreso che la democrazia ha bisogno delle migliori persone e che bisogna essere degni delle istituzioni» perchè «per esserlo, non basta certo la popolarità sui social».

