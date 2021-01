Scorie nucleari, Musumeci: "Impensabili quattro siti in Sicilia"

"Noi abbiamo 60 giorni dalla pubblicazione della carta per potere dimostrare che la scelta compiuta non è oculata, e i criteri di valutazione non corrispondono con la realtà dei luoghi". Ad affermarlo il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci a Tgcom24 parlando della nuova mappa sui depositi delle scorie nucleari.

"Riteniamo che possiamo dimostrare che la scelta compiuta sui 4 siti in Sicilia, 2 in provincia di Trapani, 1 in provincia di Caltanissetta e uno in provincia di Palermo è una scelta che possiamo confutare. Ho convocato per domani una riunione di giunta del governo regionale per nominare un gruppo di esperti affinchè entro 50 giorni si possa redigere un elenco nel quale confutare le scelte".

"Le vocazioni della Sicilia - continua Musumeci - non sono quelle di diventare deposito delle scorie nucleari. La Sicilia è destinata ad accogliere turisti, è in gran parte incontaminata, e ha il maggiore numero di siti Unesco. Credo ci sia stata superficialità nell’adozione dei criteri. In Sicilia le strade sono o dello Stato o delle province, abbiamo chiesto un commissario straordinario per fare fronte alla manutenzione carente. In queste condizioni pensare di trasportare scorie nucleari è impensabile. Come si può pensare di trasferire 4 depositi di scorie nucleari in Sicilia? Serve buon senso, il confronto lo affrontiamo con serietà, abbiamo elementi tecnici inoppugnabili per opporci a questa scelta". A dirlo a Tgcom24 il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci intervenendo sul caso della mappa dei siti pronti ad accogliere le scorie nucleari".

"Noi redigeremo una carta di controdeduzioni per dimostrare che - prosegue il governatore - senso ha andare a creare una questione di tensione in questo momento. Ci vuole buon senso in queste cose. Abbiamo bisogno di altre cose per la Sicilia".

