Renzi: "Nessun rischio di voto anticipato, la legislatura finisce nel 2023"

«Non c'è nessun rischio di voto anticipato. La legislatura finisce nel 2023». Lo assicura in un’intervista al Tg3 il leader di Italia viva, Matteo Renzi. «Sul recovery servono più investimenti e meno bonus - prosegue Renzi -. Da quello che si legge il governo sembra aver cambiato idea, segno che forse le idee di Italia viva non erano così male».

«Secondo me non esistono i governi di scopo esistono i governi in grado di lavorare. Se Conte è in grado di lavorare faccia altrimenti toccherà ad altri - ha aggiunto -. Ha detto che è pronto a venire in Aula, lo aspettiamo lì».

«Quando Conte è stato indicato come nuovo presidente del consiglio, lo abbiamo indicato anche noi pur di mandare a casa Salvini. Ma non si può governare solo contro. Adesso - ha aggiunto - bisogna dare risposte alla crisi economica, ai soldi che mettiamo nel Recovery che vanno ad aumentare il debito. Se il governo è in grado di fare, faccia. Il presidente Conte ha detto che verrà in Senato, quasi sfidandoci, lo aspettiamo».

E sul vaccino Renzi lancia la proposta di somministrarlo subito agli insegnanti. «Ogni settimana l’Italia riceve 470mila dosi di vaccino: è lo stesso numero degli insegnanti della scuola media e superiore. La settimana prossima vacciniamo solo gli insegnanti, così da poter riaprire le scuole dando i tamponi agli studenti e i vaccini agli insegnanti - suggerisce - È una cosa che si può fare, semplice e concreta».

© Riproduzione riservata