Discorso di fine anno 2020, quando parla Mattarella: orario e come seguirlo in tv e streaming

Il tradizionale messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà trasmesso a reti unificate alle ore 20.30. Il messaggio sarà visibile in diretta su Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5, La7 e sui canali all news, come Rai News 24 (canale 48), SkyTg24 (canale 50 del digitale terrestre), TgCom24 (canale 51). Il discorso sarà visibile anche in streaming sul canale YouTube del Quirinale e anche su gds.it.

E' possibile seguire il messaggio anche tramite smart tv, smartphone o tablet, collegandosi alle piattaforme Rai Play, Mediaset Play o al sito di SkyTg24.

Un anno difficilissimo anche per il presidente della Repubblica. La sua immagine, da solo con la mascherina all’Altare della Patria, per il 25 Aprile mentre l’Italia era in pieno lockdown, è uno dei simboli di questo 2020. Sergio Mattarella ha di volta in volta rassicurato, spronato, lodato e messo in guardia gli italiani durante la tragedia più devastante che il Paese ricordi dal Dopoguerra.

Il penultimo anno del mandato presidenziale è coinciso con la pandemia del Covid-19 che ha messo a dura prova la tenuta dell’Italia e il presidente della Repubblica si è trovato ad accompagnare e a volte correggere, nel limite dei suoi poteri costituzionali, i confini delle decisioni del governo, a fornire un esempio di comportamento agli italiani, a pungolare anche le istituzioni europee per un cambio di passo nella lotta all’epidemia, coltivando i rapporti internazionali per evitare nei mesi più duri l’isolamento del nostro Paese.

