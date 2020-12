Vaccino anti-Covid, Zampa "bacchetta" De Luca: "Non ha rispettato indicazioni del governo"

"Come ha potuto saltare la fila bisogna chiederlo a lui. Faccio notare che le indicazioni sulle priorità che il ministero ha dato erano distanti da questo". Così la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, ospite di Agorà su Rai 3, ha commentato la decisione del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, di vaccinarsi nella prima giornata.

"Noi abbiamo dato indicazioni sulle priorità dei target da vaccinare - ha spiegato Zampa - e tra le priorità c'erano i medici, gli operatori sanitari e gli anziani delle Rsa. Era una giornata simbolica che avevamo inteso dedicare alle categorie più vulnerabili e anche più colpite dall’epidemia. Mi limito a osservare - ha concluso la sottosegretaria - che De Luca non ha certamente rispettato i criteri che erano stati indicati da noi. Devo dire che non è la prima volta che il presidente De Luca non rispetta le indicazioni, oppure ritiene che le indicazioni che vengono fornite dal governo non siano di suo gradimento".

© Riproduzione riservata