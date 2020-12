Terzo mandato per i sindaci dei comuni sotto i 3 mila abitanti, ok in commissione

Terzo mandato per i sindaci dei comuni sotto i 3 mila abitanti e riduzione delle firme necessarie per la presentazione delle candidature alle amministrative in questo periodo di emergenza Covid. Due emendamenti di Attiva Sicilia (prima firmataria la vicepresidente dell'Ars, Angela Foti) passano in commissione Affari istituzionali all'Assemblea Regionale Siciliana.

Il primo emendamento si pone l'obiettivo di recepire la legge statale 56 del 2014 che stabilisce che, per i comuni fino a 3 mila abitanti, il sindaco possa essere eletto anche per un terzo mandato consecutivo (attualmente il limite in Sicilia è di due consecutivi, a prescindere dall'ampiezza del comune).

L'altro emendamento di Attiva Sicilia approvato in Commissione riguarda la riduzione del numero minimo di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste e della candidature a sindaco per le elezioni amministrative: per tutta la durata dell'emergenza causata dalla pandemia, infatti, l'emendamento punta a ridurre a un terzo il numero delle firme necessarie richieste in modo da limitare i contatti in presenza.

"Si tratta di due emendamenti dettate dal buon senso - spiega Angela Foti - Per il terzo mandato, si è voluto recepire la norma nazionale che viene incontro alle esigenze dei piccoli comuni nei quali, anche a causa di spopolamento ed emigrazione, è sempre più difficile trovare persone che si impegnino in politica e nell'amministrazione dell'ente. La riduzione delle firme va, invece, nella direzione di una limitazione dei contatti tra la gente in funzione di arginare il rischio di contagio da coronavirus".

© Riproduzione riservata