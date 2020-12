Miccichè: "Il governo regionale ha cominciato a fare le riforme"

"Nel corso dell’anno sono state realizzate complessivamente 31 leggi contro le 28 dell’anno passato, 14 di iniziativa parlamentare e 17 governativa: questa volta quelle di iniziativa governativa non sono state solo di bilancio, quindi si è cominciato a fare le riforme". Così il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, incontrando la stampa parlamentare per i tradizionali auguri di fine anno.

"Il presidente Musumeci dice che quella sui rifiuti è ferma all’Ars da un anno, è vero: ma se non si trova un accordo politico non si può votare, essendo una proposta molto complessa. Spero - conclude - sia varata nei primi messi dell’anno prossimo, così come tra quelle d’iniziativa parlamentare ritengo fondamentare quella sul randagismo, che l’Ars varerà al più presto".

