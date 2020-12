Ex Province e Comuni, ok dell'Ars alle elezioni a marzo

Con 27 voti a favore e 7 contrari l'Ars ha approvato la legge "Disposizioni urgenti per il rinnovo degli organi elettivi dei comuni e degli enti di area vasta". Le elezioni di secondo livello per i Liberi Consorzi di Comuni e Città metropolitane si terranno tra il 15 ed il 31 marzo 2021.

Le elezioni amministrative previste lo scorso autunno e slittate a causa del Covid, si terranno tra il 1 ed il 31 marzo 2021. A Vittoria e San Biagio Platani, amministrazioni sciolte per infiltrazioni della criminalità organizzata, le elezioni erano state "annullate" e dunque le procedure per la presentazione di liste e candidati dovranno ripartire da zero.

Diverso il caso del Comune di Tremestieri Etneo, dove il voto era stato "sospeso" dalla Regione in seguito ad un'indagine della Procura di Catania: lì sono ancora valide le liste già presentate lo scorso autunno.

Nel corso della seduta di oggi l'Ars ha anche approvato il ddl per la valorizzazione del tartufo in Sicilia. La prossima seduta si terrà domani alle 16.

