Recovery Plan, Armao: "Ignorate le proposte della Sicilia e delle altre Regioni"

Se il Recovery è una occasione fallita per la Sicilia, la colpa non è della Regione. Il Recovery Plan, ha detto il vicepresidente della Regione Siciliana, Gaetano Armao, «ignora del tutto le proposte delle regioni italiane, come quelle dei comuni nonché delle parti sociali rivelando la scelta, del tutto autoreferenziale, di declinare in modo unilaterale lo sviluppo del Paese utilizzando la più straordinaria massa finanziaria a noi messa a disposizione dal secondo dopoguerra ad oggi».

«Non colgono quindi nel segno - ha aggiunto - le considerazioni, provenienti da taluni settori del sindacato e della politica, che criticano il Governo regionale, poiché ad essere state ignorate non sono le proposte della Sicilia ma quelle provenienti da tutte le Regioni italiane, da tutti i comuni e da tutte le parti sociali. Se poi occorre entrare nel merito delle proposte della Regione, siamo ovviamente disponibili a farlo, nella corretta dialettica, ma utilizzare le miopi scelte nazionali per criticare quelle adottate a livello governativo regionale è un esercizio poco lungimirante».

